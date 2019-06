Rivians elektrischer Pick-up kann andere E-Autos aufladen

Der elektrische Pick-up Rivian R1T kann andere E-Autos mit Elektrostrom versorgen. „Man verbindet die beiden Vehikel und dann könnte ich dir ein paar Elektronen geben“, wird RJ Scaringe, CEO von Rivian, von The Drive zitiert.

Sinnvoll könnte das etwa sein, wenn ein Elektroauto auf der Strecke liegen bleibt. Mithilfe des Trucks könnten die Autos dann mit genug Strom versorgt werden, um zur nächsten Tankstelle zu kommen und müssten nicht abgeschleppt werden.

Langer Aufladestopp

Rivian arbeitet zudem an Hilfsbatterien auf der Ladefläche des R1T und an unterschiedlichen Ladeflächen-Modulen. Mit den zusätzlichen Batterien kommt der E-Pick-up bis zu 640 Kilometer weit – ohne Aufladestopp. Dennoch weist er darauf hin, dass es immer einen Fleck auf der Erde geben wird, wo die Technologie nicht funktioniert. Auch eine Camper-Version des E-Trucks ist in Planung.