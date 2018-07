Rolls-Royce präsentiert selbstfliegendes Taxi

Hart umkämpfter Markt

Mehrere Unternehmen arbeiten bereits an Flugtaxis, darunter der Fahrdienstvermittler Uber, das von Google unterstützte Start-up Kitty Hawk, Lilium Aviation in Deutschland, Safran in Frankreich oder Honeywell in den USA. „In diesem Markt werden wir ein Ding wie dieses in drei bis fünf Jahren sehen“, sagte Rolls-Royce-Manager Rob Watson. Rolls-Royce werde Ende 2019 soweit sein.