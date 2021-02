Roomba ist betrunken: Software-Update kommt erst in Wochen

Das Firmware-Update 3.12.8 sollte die Staubsaugroboter auf den neuesten Stand bringen. In einigen Fällen haben sie die Geräte von iRobot die neue Software anscheinend nicht gut vertragen. In Foren, auf Twitter und Reddit berichten Besitzer, dass ihre Staubsaugroboter „betrunken“ sind.

Am häufigsten scheinen die Modelle Roomba i7 und S9 betroffen zu sein. Nach dem Update drehen sich diese grundlos im Kreis, rammen Möbel, fahren in seltsamen Mustern, bleiben plötzlichen in leeren Räumen „stecken“ oder finden nicht mehr zur Docking Station zurück.