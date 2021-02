Tesvor S6 im Test: Saugstark mit Lidar, redet in der Nacht

Der Tesvor S6 ist ein klassischer runder Roboter mit 34 Zentimeter Durchmesser. Durch einen kleinen Höcker, in dem sich das Lidar befindet, ist er 9,8 Zentimeter hoch. Der Motor erzeugt einen maximalen Unterdruck von 2700 Pascal, was für Staubsaugerroboter respektabel, im Vergleich zu manuell bedienbaren Staubsaugern aber immer noch wenig ist. Der Staub wird in einem 0,6 Liter großen Behälter gesammelt. Der integrierte Akku hat 2.500 mAh Kapazität und ist damit vergleichweise klein dimensioniert. Im normalen Modus wird die Laufzeit mit 120 Minuten angegeben, 60 Minuten sind es mit maximaler Saugleistung.

Einen mehrtägigen Testbetrieb sieht man dem Tesvor S6 bereits an, durch kleine Kratzer und Staub in Einbuchtungen

Wohnungsplan

Wenn der Tesvor S6 mit dem Saugen einmal loslegt, erstellt er mit seinem Lidar einen Plan der zugänglichen Oberflächen in der Wohnung. Durch diesen Überblick sollte er die Gesamtfläche wesentlich rascher saugen als Staubsaugerroboter, die nach dem Zufallsprinzip vorgehen. Wie es der Zufall will, trat der Tesvor im Testhaushalt gegen ein solches Gerät an.

Am Ende hatte der ältere, chaotisch vorgehende Roboter in den meisten Fällen mehr Staub im Behälter. Ob er zufällig an Stellen gelangt ist, an denen mehr davon vorhanden war, ist unklar. Von der nominellen Saugleistung her sollte der Tesvor S6 ja eigentlich überlegen sein. Bei alleinigen Reinigungsvorgängen blieb der Boden jedenfalls stets gut gereinigt zurück.

Rempeln trotz Lidar

Auffällig ist, dass der Tesvor S6 trotz seines Lidars kein sanft umherschleichendes und Gegenständen ausweichendes Objekt ist, sondern recht rustikal zu Werke geht und sich auch sehr auf seinen Stoßsensor verlässt. Seine Mingvasen, Fabergé-Eier und Swarovski-Kristallskulpturen lässt man also lieber nicht am Boden herumstehen, wenn der Tesvor daherkommt.