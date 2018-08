Royole will Smartphone-Armband auf der IFA präsentieren

Neben Smartphones will Royole auch andere Einsatzzwecke für seine hauchdünnen Bildschirme finden. Das Unternehmen, das über Produktionsstätten in China verfügt, arbeitet mit anderen Firmen zusammen, um die Displays in Kleidung und Autolautsprechern zu verarbeiten. Einen Hut und ein T-Shirt mit eingearbeiteten Bildschirm gibt es bereits zu kaufen, in Kombination um 1600 US-Dollar (rund 1380 Euro).