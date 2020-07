Samsung bringt antimikrobielle Handy-Hüllen gegen Corona

Gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, auch auf die Hygiene der Dinge zu achten, die man oft in der Hand hat. Ganz oben auf der Liste dürfte hier bei vielen das Smartphone stehen. Samsung will aus diesem Umstand offenbar ein Geschäft machen und hat sich Ende Juni das Trademark “antimikrobielle Beschichtung” gesichert.

Das berichtet der üblicherweise gut informierte Blog LetsGoDigital. Demnach hat sich Samsung die Marke unter anderem in Großbritannien, Spanien, Italien und der Schweiz sichern lassen. Die Beschreibung der Produkte lautet: “Schutzhüllen für Smartphones und Tablet-Computer”.