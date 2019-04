Samsung bringt Fernseher im Hochformat

Rund 1460 Euro

Gesteuert wird der Fernseher unter anderem über Samsungs sprachgesteuerten Assistenten Bixby. In Südkorea kommt Sero für umgerechnet 1460 Euro in den Handel. Ob der Fernseher auch in den Rest der Welt geliefert wird, ist unklar. Im Übrigen kann Sero auch gedreht werden und so zu einem normalen Querformat-Fernseher werden.