Samsung bringt Mastercard mit Fingerprint-Sensor

Die Kreditkarte mit biometrischer Erkennung soll die PIN-Eingabe am Bezahlterminal überflüssig machen.

Mastercard hat eine Kooperation mit Samsung abgeschlossen, um eine Kreditkarte mit einem Fingerprint-Sensor zu entwickeln. Das gaben die beiden Unternehmen am Donnerstag bekannt. Die Kreditkarte wird mit einem biometrischen Chip von Samsung ausgestattet und soll nicht nur mehr Sicherheit bei Kartenzahlungen bieten, sondern das kontaktlose Zahlen noch bequemer gestalten.

Keine PIN-Eingabe mehr

Während etwa beim Zahlen über Apple Pay und andere Anbieter auch kein PIN am Terminal eingegeben werden muss, da die Transaktion biometrisch über das Smartphone abgesichert ist, müssen Konsumenten bei klassischen Kreditkartenzahlungen oftmals ihren Code eingeben oder sogar unterschreiben. In Pandemie-Zeiten ziehen viele aber vor, solche Interaktionen mit der Tastatur des Terminals oder gar Kugelschreiber an der Kassa zu vermeiden.

Die aufgepimpte Kreditkarte soll zunächst von Samsung selbst als Samsung Card in Südkorea zur Anwendung gelangen. Die Abwicklung der Transaktionen läuft über Mastercard, Samsung ist gleichzeitig aber die größte Kreditkartenfirma Südkoreas. Der Fingerprint-Sensor wird direkt in der Mastercard integriert. Dabei handelt es sich um eine neue Entwicklung und nicht um die Mastercard-eigene Technologie, die vor einigen Jahren vorgestellt wurde.