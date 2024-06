Samsung-Smartphones: Bilder verschönern mithilfe von KI

Bessere und noch schönere Fotos ist das zentrale Anliegen der meisten Smartphone-User*innen. Auch wenn die Kameras mittlerweile ein hohes Niveau erreicht haben, lässt sich mit einer Nachbearbeitung noch so einiges aus den Bildern herausholen.

Zahlreiche Verschönerungsmöglichkeiten

Um die so genannte "Edit Suggestion"-Funktion2 nutzen zu können, geht man in die Gallery-App und öffnet ein Bild. Anschließend tippt man auf das i-Symbol am unteren Bildschirmrand und schon erscheinen die Verbesserungsvorschläge.

Wählt man nun einen solchen Vorschlag aus, übernimmt das Samsung-Smartphone die Arbeit und verschönert die Aufnahme entsprechend. Die Feineinstellungen können anschließend manuell angepasst werden. Damit das Original nicht verloren geht, ist es möglich eine Kopie des bearbeiteten Bildes gespeichert werden.

Je nach Bild und Szenerie schlägt die Galaxy AI die passenden Bearbeitungsschritte vor. Neben dem klassischen "Verbessern" kann man auf diese Weise etwa auch einen Porträteffekt hinzufügen, Schatten und Reflektionen löschen oder den so genannten Moire-Effekt entfernen.