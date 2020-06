Samsung Galaxy Note 4 im Test: Schöner, schneller, besser

Mit 8,5 mm ist das Note 4 dicker als die meisten anderen, aktuellen Spitzenmodelle. Auch das Gewicht ist mit 176 Gramm relativ hoch. Dennoch liegt das Note 4 gut in der Hand – wenn man Rechtshänder ist.

Die Höhe der Lautstärken-Tasten an der linken Seite und der Standby-Taste an der rechten Seite sind so, dass sie mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand gut erreicht werden können. Hält man das Note 4 in der rechten Hand, ist das Erreichen der Lautstärken-Tasten mit dem Zeigefinger nicht bequem möglich. Der Hintergrund dieser Ergonomie-Entscheidung: Die Mehrheit der Menschen schreiben mit der rechten Hand und werden deshalb den Stylus des Note mit der rechten Hand nutzen, weshalb das Smartphone in der linken Hand liegen muss.

Aufgrund der Größe des Note 4 ist die einhändige Bedienung nur schwer möglich. Man muss umgreifen, um mit dem Daumen alle Bereiche des Touchscreens erreichen zu können. Dabei kommt es öfters vor, dass beim Strecken des Daumens über das Display ein Teil des Handballens den Touchscreen berührt und so ungewollte Eingaben passieren.

Zur leichteren, einhändigen Bedienung, ist eine Seitenleiste einschaltbar. Diese hat virtuelle Tasten, die die Funktionen der Home- und Softtouch-Tasten haben. Dadurch muss man nicht mehr umgreifen, wenn man mit dem Daumen die Hardware-Tasten drücken will. In die Seitenleiste kann auch der Shortcut für „Bildschirm verkleinern“ gelegt werden. Hier schrumpft der ganze Display-Inhalt und wird zur Seite geschoben, was ebenfalls die einhändige Bedienung erleichtert. Auch die Tastatur kann verkleinert und zur linken oder rechten Seite geschoben werden, um einhändig besser tippen zu können.