Samsung Galaxy Note 9: Werbung deutet Riesen-Akku an

Samsung hat am Donnerstag einen neuen Teaser für das Galaxy Note 9 veröffentlicht. Darin zeigt der südkoreanische Konzern ein fast leeres Smartphone, das verzweifelt vor der Abschaltung bewahrt werden soll. Dazu werden alle Apps geschlossen, die Bildschirmhelligkeit reduziert und WLAN und GPS abgedreht. Doch all das hilft nichts und das nicht näher identifizierbare Smartphone, dessen Oberfläche an iOS erinnert, schaltet sich ab. Der Spot endet mit der Aussage „Kann der Akku nicht mithalten? An einem Tag kann sich viel ändern“ sowie den Verweis auf den 9. August – das Datum, an dem das Galaxy Note 9 vorgestellt werden soll.