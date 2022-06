Neues Update soll Samsung-Smartphones schneller machen

One UI 5.0 ist der nächste Meilenstein für Samsungs Smartphone-Software. Das Unternehmen soll das Update parallel zu Android 13 veröffentlichen, das für Herbst erwartet wird. Nachdem noch nicht einmal das Beta-Programm für One UI 5.0 gestartet ist, sind die Details dazu noch rar. Sammobile hat nun jedoch erste Informationen zu dem kommenden System zugespielt bekommen.

Demnach steht im Fokus des Updates primär die Geschwindigkeit. Demnach soll die UI-Navigationsgeschwindigkeit deutlich verbessert werden. Auch werden die Animationen komplett überarbeitet, damit sie flüssiger und schneller sind. Die Änderungen könnten große Auswirkungen auf die User-Experience haben. Vor allem Displays mit hohen Bildwiederholraten dürften davon merkbar profitieren.

Deutlich mehr Details zu One UI 5.0 dürfte es bei Samsungs Entwicklerkonferenz (Samsung Developer Conference - SDC) geben, die im Oktober stattfinden soll. In dessen Rahmen wird höchstwahrscheinlich die offizielle Vorstellung erfolgen - der Release dürfte dann kurze Zeit später stattfinden. Das Beta-Programm für One UI 5.0 dürfte hingegen bereits in den kommenden Wochen starten.