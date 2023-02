Die neuen Samsung-Smartphones setzen auf alte Tugenden, was gut und ein bisschen fad gleichzeitig ist.

Der erste Kontakt war so, als würde man einen alten Bekannten die Hand schütteln - sehr vertraut. Das geht von der hohen Qualität der Verarbeitung , über die Optik bis zu Samsungs Android-Oberfläche One UI 5.1.

Samsung hat mit der S23-Reihe seine neuen Smartphone-Spitzenmodelle vorgestellt. In einem Hands-on konnte ich das S23, S23+ und S23 Ultra probieren.

S23 Ultra ist bulliger

Links und rechts ist das Display weniger stark nach unten gebogen. Es sieht dadurch bulliger als das S22 Ultra aus, was dem S23 Ultra aber ganz gut steht. Außerdem hält es sich jetzt ein klein wenig besser, was angesichts des hohen Gewichts nötig ist. Die 233 Gramm spürt man in der Hand. Das Vorgängermodell S22 Ultra war mit 228 Gramm allerdings auch kein Leichtgewicht.

Bei näherer Betrachtung wirkt das steiler abfallende Display an der linken und rechten Seite weniger spektakulär. Beim S22 Ultra war es ein deutliches Erkennungsmerkmal. Betrachtet man das S23 Ultra von oben, muss man schon sehr genau hinsehen, um das an den Rändern gebogene Display zu erkennen. Der S Pen ist gleich geblieben und leider nicht größer geworden, im Vergleich zum S22 Ultra.