Samsung Galaxy S23: Werbevideo verspricht revolutionäre Nachtfotos

Die neuen Samsung-Spitzengeräte werden am 1. Februar offiziell präsentiert werden. Der Fokus wird dabei auf den neuen Fähigkeiten der Kamera liegen. Das verspricht zumindest ein geleaktes Promovideos, in dem das Samsung Galaxy S23 Ultra zu sehen ist.

"Made for moonlight", ist in dem kurzen Clip genauso zu lesen wie "capture the night" und "stunning night photos are coming". Außerdem werden die Neuerungen im Bereich des Night-Mode mit dem Bild eines Sternenhimmels angeteasert.