Neues Samsung Galaxy S23 ist ein Handy für Kriegsgebiete

Robust und mit Militärfunktionen

In erster Linie sind das Samsung Galaxy S23 Tactical Edition und das Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition besonders robust gefertigt beziehungsweise können sie in eine "Military Grade"-Schutzhülle gesteckt werden können. Dieses Case lässt sich dann an der Brust oder am Handgelenk befestigen.

Beide Tactical-Smartphones verfügen über einen "Night Vision Mode", wenn sie mit einem externen Nachtsichtgerät verbunden sind. Die Handys können auch mit Handschuhen bedient werden und in einen sogenannten Stealth-Mode wechseln, bei dem sämtliche Kommunikationsmodule deaktiviert werden.