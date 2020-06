Samsung HU8580 ist der Flat-TV des Jahres

"Wir sind vom Potenzial von Ultra-HD begeistert und glauben, dass die Technologie breite Akzeptanz bei TV-Konsumenten finden wird, auch weil der Unterschied zu herkömmlichem HD auf den ersten Blick sichtbar ist", sagt Oliver Lewis, Senior Vice President Product Management bei Sky Deutschland. Die große Herausforderung liegt allerdings in der benötigten Infrastruktur, um Ultra-HD-Inhalte bereitstellen zu können.

„Im Vergleich zu den Geräte-Herstellern befindet sich die Produktion und Übertragung von Ultra-HD-Inhalten noch in einem frühen Stadium. Wir haben mit der Übertragung eines Fußballspiels in Ultra-HD sicher Pionierarbeit geleistet. Für den endgültigen Durchbruch sind aber noch einige Entwicklungen, etwa von Technik-Standards notwendig, die von den Inhalte-Produzenten nicht allein gestemmt werden können. So sind neben der höheren Auflösung Spezifikationen wie Farbtiefe und High Dynamic Range wichtige Bestandteile von Ultra-HD", ist Sky-Produktmanager Lewis überzeugt.

Bis eine Vielzahl echter Ultra-HD-Inhalte verfügbar sind, können sich TV-Konsumenten mit den in den Fernsehern verbauten Upscaling-Technologien trösten. Das Hochrechnen des Bildes für UHD-Geräte funktioniert in Highend-Geräten gut, vor allem wenn das HD-Ausgangsmaterial gut ist. Sender, die schon jetzt mit überzeugender HD-Bildqualität aufwarten, werden folglich auch in UHD besser aussehen.