Samsung kündigt erstes Android-Go-Smartphone an

Samsung hat sein erstes Smartphone mit dem speziell für Geräte mit wenig Leistung optimierten Android Go angekündigt, berichtet The Verge. Das Galaxy J2 Core verfügt über einen 900 x 540 LCD-Bildschirm, einen Exynos 7570 Prozessor und einen 2600 mAh-Akku. Die Frontkamera weist 5 MP auf, die Kamera auf der Rückseite 8 MP. Das Gerät bietet 8GB Speicher und 1GB RAM.

Die von Samsung genutzte Android-Go-Version basiert auf Android 8.1 Oreo und nicht der Android 9-Version von Go. In den Handel kommt das Gerät zunächst in Indien und Malaysia. Der Preis ist noch nicht bekannt, er dürfte aber laut The Verge unter 100 Dollar liegen.