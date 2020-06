Samsung kündigt erstes Tizen-Smartphone an

Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit und der Tizen-Smartwatch Gear 2 kündigt Samsung das erste Smartphone mit dem neuen mobilen Betriebssystem an. Das Samsung Z soll im dritten Quartal in Russland erscheinen, andere Märkte sollen „später“ folgen. Die erste Möglichkeit auf ein Hands-on wird es auf der Tizen-Konferenz in San Francisco geben, die diese Woche stattfindet.