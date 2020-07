Samsung plant Windows 8-Ultrabooks mit Touch

US-Medien von Convertible nicht überzeugt

Ob die Geräte in dieser Form zum Start von Windows 8 erhältlich sein werden, blieb Samsung vorerst noch schuldig. US-Medien zeigten sich vom Convertible-Konzept nur verhalten angetan, da das Ultrabook in seiner jetzigen Form auf der Tastatur aufliegt, wenn man den Convertible als quasi-Tablet verwenden will. Auch die starke Reflexion des Displays wurde etwa vom US-Portal The Verge bemängelt.