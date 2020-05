Samsung-Smartwatch Galaxy Gear floppt

Samsung hat sich laut Reuters mittlerweile ebenfalls zu Wort gemeldet und spricht von 800.000 verkauften Stück. Die koreanische Nachrichtenagentur Yonhap behauptet laut The Verge jedoch, dass es sich hierbei um die Stückzahl handelt, die an Händler ausgeliefert wurde und nicht um die Exemplare, die tatsächlich an Endkunden verkauft wurden. Yonhap schreibt außerdem, dass die von BusinessKorea genannte Zahl von 50.000 Stück lediglich für den südkoreanischen Markt gelte.