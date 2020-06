Samsung Smartwatch Gear 2 ausprobiert: Besser ohne Android

Rein äußerlich sieht die neue Gear ihrem Vorgängermodell ähnlich, dennoch hat sie sich in vielen Punkten zum Positiven verändert. So ist die Uhr weniger klobig und dünner, wodurch sie sich angenehmer am Handgelenk tragen lässt. Mikrofon und Lautsprecher für die Freisprechfunktion wurden vom Band in das Gehäuse verlegt. Die Verarbeitung wirkt insgesamt edel und durchaus auch widerstandsfähig, wenngleich das gebürstete Aluminium am Handgelenk bei Unachtsamkeit wohl auch Kratzer einfängt.