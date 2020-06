Samsung stellt Selfie-Systemkamera NX Mini vor

Dropbox

Dieverfügt über ein schwenkbares Display sowie über WLAN undNFC. So kann die NX Mini Fotos direkt zu Diensten wieFlickr,oderhochladen. Im lokalen Heimnetzwerk kann man sie außerdem als Baby-Monitor nutzen.

Zum Marktstart soll die Kamera in zwei verschiedenen Kits angeboten werden, einerseits mit einer Festbrennweite mit 24mm um 449 US-Dollar und andererseits mit einem Zoom-Objektiv mit 24-73mm (jeweils 35mm-Equivalent) um 549 US-Dollar. Euro-Preise sind derzeit noch nicht bekannt.

Samsung will mit der neuen Kamera nicht Foto-Enthusiasten überzeugen, sondern in den Mainstream-Markt vordringen, wie ein Firmensprecher laut The Verge erklärt. „Sie sind keine Profis, aber sie machen Tonnen von Bildern. Sie machen Selfies und sie machen Foto, überall, wo sie hingehen“, beschreibt Samsung demnach seine Zielgruppe.