Samsung und Oculus arbeiten an VR-Brille

Gerüchte kursierten sei einiger Zeit, nun will Engadget von einem Insider Details erfahren haben: Gemeinsam mit Oculus arbeitet Samsung an einer Virtual-Reality-Brille, die gemeinsam mit den Galaxy Smartphones zum Einsatz kommen soll. Oculus , das gerade von Facebook übernommen wird, sei dabei für die Software zuständig, Samsung bastle an der Hardware, berichtet Engadget. Oculus soll im Gegenzug frühzeitig Zugang zur nächsten Generation von Samsungs OLED-Displays erhalten.