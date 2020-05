Samsungs smarte Systemkamera NX1 im Kurztest

Nimmt man die Kamera in die Hand, weiß sie durchaus zu beeindrucken. Das Gehäuse ist gut verarbeitet und wirkt aufgrund der Größe schon fast wie eine ausgewachsene Spiegelreflexkamera. Das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung greift sich sehr angenehm an und durch die Größe der Systemkamera liegt sie sehr gut in der Hand. Das rückseitige Display setzt auf die Super-AMOLED-Technologie und soll laut Samsung den Adobe-RGB-Farbraum zu 90 Prozent abdecken. In der Praxis ist das Display äußerst hell und die Farben strahlen so, wie man es von AMOLED gewohnt ist. Das Display ist nach oben und unten klappbar.

Der elektronische Sucher reagiert äußerst flott und lässt in Sachen Informationen ebenfalls keine Wünsche offen. Die Bedienelemente sind qualitativ hochwertig verarbeitet, die Tasten und Schalter sind stabil und wirken langlebig.

Wie gut das neue Autofokussystem tatsächlich funktioniert, wird erst ein längerer Test zeigen, im Hands-on konnte der Autofokus nicht hunderprozentig überzeugen. Zwar fokussierte die Kamera in der eher schlecht beleuchteten Messehalle schnell, aber auch immer wieder nicht korrekt.