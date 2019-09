Schutzhülle für die Apple Kreditkarte kostet 140 US-Dollar

Apples Kreditkarte aus Titan bekommt nun einen angemessenen Platz. Das Design-Unternehmen Kerf hat für deren Aufbewahrung eine Schutzhülle kreiert, die gänzlich aus Holz besteht. Dadurch könnten Verfärbungen der Karte, die durch Ledergeldtaschen oft verursacht werden, vermieden werden – erprobt wurde sie allerdings nicht.

Was grundsätzlich nach einer sinnvollen Idee klingt, kommt dem Sparschwein ziemlich teuer zu stehen: die Preise beginnen bei 39 US-Dollar für eine einfache Hülle aus Ahorn. Wer ein Modell aus Walnussholz mit personalisiertem Bilddruck will, muss tiefer in die Tasche greifen und bis zu 140 US-Dollar (rund 127 Euro) dafür ausgeben.