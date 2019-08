Apple warnt Kreditkarten-Nutzer vor Jeans und Wechselgeld

Seit diesem Monat wird Apples Kreditkarte in den USA ausgegeben. Die Anleitung Apples, wie die minimalistisch gehaltene Karte zu benutzen ist, sorgt allerdings für Verwunderung und Spott. So warnt Apple Nutzer etwa davor die Karte mit Lederbörsen oder Jeans in Berührung zu bringen, denn diese könnten für dauerhafte Verfärbungen der weißen Karte sorgen.

Auch der Kontakt der Apple Card zu Münzen, Schlüsseln oder anderen Kreditkarten solle vermieden werden, rät der Konzern, weil dadurch Kratzer auf der Titan-Oberfläche entstehen könnten.

Pflegehinweise

Bemerkenswert ist auch die Pflegehinweise Apples für die Kreditkarte. Empfohlen wird die Verwendung von Mikrofasertüchern und Isopropylalkohol. Haushaltsreiniger und Sprays sollten hingegen nicht zum Einsatz kommen.

In Online-Netzwerken sorgen Apples Anweisungen für die Nutzung der Karte für Häme. Von der Lagerung in einem illuminierten Glasrahmen ist ebenso die Rede wie von geplantem Zubehör, wie etwa Apple-Socken oder –Hosen.