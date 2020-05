Schwinn CycleNav: Fahrradlicht mit Navi-Funktion

Äußerlich ähnlet das CycleNav, das im Vorfeld der Elektronikmesse CES präsentiert wurde, einem gewöhnlichen Front-Scheinwerfer für Fahrräder und lässt sich auch dementsprechend einfach an der Lenkstange montieren. Das Gerät ist während der Fahrt mit dem Smartphone verbunden und bekommt über eine eigens kreierte App Infos zur Route, die man zuvor programmiert hat. Während der Fahrt zeigt es Anweisungen zum Abbiegen durch leuchtende Pfeile an der Oberseite an. Außerdem sagt eine Stimme über den integrierten Lautsprecher, wann man wo einbiegen muss.