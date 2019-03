Seat kündigt erstes Elektroauto an

Seat dürfte auch auf die Kritik der Konsumentenschützer reagieren und hebt hervor, dass durch verbessertes Wärmemanagement der Bedarf zum Heizen deutlich geringer ausfallen soll als bei anderen Modellen. So kann durch die Verwendung einer Wärmepumpe der Energieverbrauch vor allem in kalten Regionen niedrig gehalten werden. Laut Seat könne man so bis zu 60 Kilometer an zusätzlicher Reichweite gewinnen.

Selbstfahrend und günstig

Der el-born ist zudem auch mit Systemen für autonomes Fahren ausgestattet, vollständig selbstfahrend ist er jedoch nicht unterwegs. Es können aber Teile automatisiert werden, unter anderem Lenkung, Beschleunigung, Bremsen sowie Einparken. Das Fahrzeug wurde mithilfe der MEB-Plattform von Mutterkonzern VW entwickelt. Diese soll dabei helfen, möglichst rasch ein Portfolio an eigenen Elektroautos aufzubauen, man will es aber auch anderen Unternehmen aus der Branche zur Lizenz anbieten.

Zum Preis hat sich Seat bislang noch nicht geäußert, dieser soll sich aber Berichten zufolge zwischen 25.000 und 30.000 Euro bewegen.