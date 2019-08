„Selbstfahrende Autos können sicher sein, aber der Mensch baut Mist"

„Daten existieren nicht – sie werden extrahiert oder kreiert“, sagt Jack Stilgoe vom University College London. Und die mit Big Data gefütterten Produkte würden oft unzureichend erforscht, bevor sie auf den Markt kommen. Stichwort: Selbstfahrende Autos.

Dieses Thema war besonders brisant bei der Veranstaltung "Künstliche Intelligenz und Governance: Freiheit, Vertrauen, Sicherheit" bei den Technologiegesprächen in Alpbach. Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data haben sich in den vergangenen Jahren zu wichtigen Begriffen entwickelt. Wirtschaft, Wissenschaft und Politik erhoffen sich künftig robustere und „evidenzbasierte“ Handlungsempfehlungen. Was sind Potenziale und wo liegen Grenzen und Gefahren einer automatisierten Wissensproduktion und –verwertung? Und vor allem: wie ethisch handeln Hersteller?

"Daten existieren nicht"

Autonome Fahrzeuge sollten das Autofahren sicherer machen – zahlreiche Studien sprechen von Zehntausenden geretteten Leben allein in den USA. Die Sicherheit autonomer Systeme ist aber nur so gut wie die Menschen, die sie bauen. Stilgoe sprach in seinem Vortrag von der Rücksichtslosigkeit im Hinblick auf den Umgang mit Daten mancher großen US-Hersteller wie Uber, Tesla und Co.