Selbstfahrende Traktoren können mit Smartphone gesteuert werden

Mit der CES 2022 nimmt John Deere zum 4. Mal an der Technikmesse in Las Vegas teil. Hauptthema der Pressekonferenz war ein neues System, mit dem Traktoren nicht nur selbst lenken können, sondern auch keinen Landwirt in der Kabine benötigen, um sie zu bedienen.

Anstatt eine völlig neue Maschine zu entwickeln, stellte das Unternehmen eine Ausrüstung vor, die an den beliebten Traktoren 8R 410 angebracht werden kann, um volle Autonomie zu erreichen. Zwei Boxen - eine vorne und eine hinten - enthalten insgesamt 12 Stereokameras und einen Nvidia-Grafikprozessor. Somit können Landwirt*innen die Maschine über ein Smartphone steuern, indem sie sie per Knopfdruck starten. Außerdem können sie per Live-Video sehen, wie sich der Traktor über ein Feld bewegt.

Der Traktor ist eine "Möglichkeit, die Arbeit immer pünktlich und in hoher Qualität zu erledigen", sagte Jahmy Hindman, Chief Technology Officer bei Deere & Co. in einem Interview mit CNET. In diesem Jahr soll das autonome System von einer begrenzten Anzahl von Landwirten genutzt werden. In der Anfangsphase wird Deere einen kompletten Traktor und einen Meißelpflug an etwa 10 bis 50 Landwirt*innen vermieten, die über eine ständige Internetverbindung auf ihrem Betrieb verfügen und Interesse an der Nutzung der Technologie haben.