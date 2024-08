An diesem Tag soll Apple das iPhone 16 vorstellen

In wenigen Wochen soll es so weit sein. Auch ein Datum für den Verkaufsstart dürfte es schon geben.

Der Apple-Insider Mark Gurman hat nun verraten, wann genau das iPhone 16 vorgestellt werden soll. Laut dem Bloomberg-Journalisten dürfte es am 10. September 2024 so weit sein. Gurman beruft sich auf Quellen, die wissen, was Apple plant.

In die Geschäfte sollen die neuen Smartphones von Apple dann am Freitag, dem 20. September, kommen. Auf diesen Geräten soll das neue Betriebssystem iOS 18 bereits installiert sein.

Apple hat keine Angst vor Wahlkampf

Noch diese Woche soll Apple erste Presseeinladungen für die Präsentation des neuen iPhones verschicken. Bereits seit längerem wird über ein mögliches Datum für die Vorstellung des neuen iPhones spekuliert.

9to5Mac brachte etwa bereits ein früheres Datum ins Spiel, weil sich Apple dadurch ersparen könnte, genau den Tag zu wählen, an dem eine Debatte zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump stattfinden soll. Gurman meint aber, dass Apple dieses Risiko wohl eingehen wird.