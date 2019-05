Sicherheit oder Leistung: Was ZombieLoad für die User bedeutet

Apple, das mit macOS derzeit die Nummer zwei der meistverwendeten Desktop-Betriebssysteme stellt, hat ebenfalls entsprechende Updates veröffentlicht. Mit macOS Mojave 10.14.5 sowie dem Security Update 2019-003 für High Sierra und Sierra sollte man auf der sicheren Seite sein. Das bereits vier Jahre alte macOS 10.11 El Capitan erhält keine Sicherheitsupdates mehr. Auch Apple rät Nutzern, die ihre Geräte für sensible Aufgaben nutzen, Hyper-Threading zu deaktivieren und stellt eine entsprechende Anleitung hierfür bereit. Das empfiehlt sich vor allem für einige Geräte, die vor 2011 produziert wurden. Für diese konnte Intel bislang keine Microcode-Updates bereitstellen.

Die Linux-Community hat ähnlich rasch reagiert und am Donnerstagabend die Kernel-Versionen 5.1.2 und 5.0.2 veröffentlicht, die Schutzfunktionen können über einen neuen Kernel-Parameter gesteuert werden. Dabei stellte Greg Kroah-Hartman, verantwortlich für Stable-Versionen des Linux-Kernels, bereits zahlreiche weitere Updates in Aussicht. „Die Chancen stehen gut, dass wir in den kommenden Wochen viele kleine Dinge reparieren müssen, wenn sich diese Updates auf echter Hardware und Lastsituationen bewähren müssen“, schreibt Kroah-Hartman. „Wie ich es schon vor einem Jahr gesagt habe, Intel schuldet wieder einmal sehr vielen Menschen ein paar Runden, nachdem wir ihre Hardware-Fehler in unserer Software beheben mussten.“ Neben der Stable-Branches haben auch zahlreiche Langzeit-Versionen Updates erhalten, die in den kommenden Wochen in allen großen Distributionen Anwendung finden dürften. Red Hat, SUSE und Canonical ( Ubuntu) haben bereits entsprechende Updates angekündigt.

Google hat Hyper-Threading in seinem Desktop-Betriebssystem Chrome OS bereits Anfang Mai deaktiviert. Das Update auf Chrome OS 74 beinhaltete diese Maßnahme, mit Chrome OS 75 will man weitere Sicherheits-Updates nachliefern.

Zahlreiche Cloud-Anbieter, unter anderem Amazon Web Services, Digital Ocean, Microsoft Azure und Google Cloud Platform, haben bereits ihre Kunden gewarnt, dass diese die Software auf ihren Cloud-Instanzen nach Möglichkeit aktualisieren sollen, um vor der Sicherheitslücke geschützt zu sein.

Geht durch die Patches nun auch wieder Leistung verloren?

Schenkt man Intel Glauben, geht durch die Patches nicht wesentlich viel an Leistung verloren. Der Hersteller veröffentlichte am Dienstagabend Ergebnisse von internen Tests, wonach die Leistung nahezu gleichblieb oder geringfügig um ein bis drei Prozentpunkte sank. Auch das Deaktivieren von Hyper-Threading, das in gewissen Situationen bis zu 40 Prozent mehr Leistung bringen kann, habe im Alltag kaum Auswirkungen, verspricht der US-Konzern, und belegt das mit Benchmarks. Lediglich Datenzentren dürften durch das Deaktivieren des Hyper-Threading wesentliche Einbußen verzeichnen.