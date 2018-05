simpliTV bekommt kostenpflichtige Replay-Funktion

Das digitale Antennenfernsehen simpliTV bietet ab sofort auch eine Replay-Funktion an. Über diese können Abonnenten alle TV-Inhalte der vergangenen sieben Tage abrufen. Eine Sendung, die beispielsweise vor drei Tagen im Fernsehen lief, kann so jederzeit abgerufen werden, weil ein Online-Rekorder laufend Aufnahmen der vergangenen sieben Tage anfertigt. Ähnliche Funktionen bieten auch die IP-TV-basierten A1 Now und 3TV sowie das Kabel-TV-Angebot von UPC.