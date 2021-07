UPC: Replay TV ab sofort in Österreich verfügbar

UPC bietet ab sofort auch in Österreich Replay TV an. Mit der Funktion können TV-Kunden bis zu sieben Tage zurückliegende Sendungen jederzeit abrufen.

Bisher nur bei Horizon Go

Bislang bot UPC die Replay-Funktion lediglich auf der Plattform Horizon Go an, die über den Browser oder Apps am Smartphone oder Tablet abgerufen werden kann. Mit Replay TV sind diese Funktionen nun auch am Fernseher verfügbar. Wie bei Horizon Go kann die Funktion bei insgesamt 53 Sendern, davon 40 in HD-Qualität, genutzt werden. Laut UPC wurden entsprechende Vereinbarungen mit den Sendern bezüglich der Abgaben getroffen. Im Vorjahr zeigten sich vor allem die Privatsender über den Vorstoß von A1 verärgert und drohten zunächst sogar mit Klage.