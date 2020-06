Skype übersetzt ab sofort Gespräche in Echtzeit

Das Skype Translator Preview ist aktuell nur auf Basis von Einladungen verfügbar. Zudem müssen User zumindest Windows 8.1 oder die Preview-Version von Windows 10 installiert haben. Ist das Feature aktiviert, transkribiert und übersetzt Skype praktisch in Echtzeit die Konversation und spuckt die übersetzte Version schließlich per computerisierter Sprachausgabe wieder aus. Laut Microsoft habe man zehn Jahre lang an der Technologie geforscht, um diesen alten Science-Fiction-Traum realisieren zu können.