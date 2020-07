Smarte Körperwaage überzeugt im Test

Teilen und Verbinden

Im „MyWithings"-Bereich lässt sich auch das Zielgewicht eingeben. Somit ist die Waage auch für Personen, die gezielt abnehmen wollen, gut geeignet. Über eine grafische Oberfläche lässt sich sowohl in der App als auch in der Weboberfläche genau (in einer Tages-, Wochen-, oder Jahresansicht) beobachten, ob und wann man zu- oder abgenommen hat. Bei einem konsequenten Diät-Programm lässt sich somit auch der Fortschritt genau dokumentieren. Dieser Fortschritt kann auch mit Ärzten oder Ernährungsberatern geteilt und analysiert werden, denn die Daten sind relativ einfach exportierbar.

Über den Button „Teilen" lassen sich die Daten dem Arzt übermitteln (z.B. auch per E-Mail), oder relativ einfach über soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter verbreiten. Wenn man in einer Selbsthilfe-Gruppe ist, oder seine Freunde bei der Diät mental unterstützen wollen, kann dies durchaus sinnvoll sein. Keiner wird gezwungen, diese Funktion tatsächlich nutzen zu müssen.

Die digitale Waage ist jedoch nicht nur für Menschen, die abnehmen wollen, geeignet. Auch Läufer und Sportbegeisterte können einen Nutzen daraus ziehen, denn die Software kann sich auch mit der beliebten App „ Runtastic" verbinden. Weitere Gesundheits-Apps wie „iChange" oder „Calories3" stehen zur Auswahl. Das Verbinden der Apps mit dem eigenen Withings-Konto ist leicht gemacht: Man braucht lediglich seinen Nutzernamen und sein Passwort eingeben.

Fazit: Empfehlenswert

Die digitale Waage von Withings (um 159 Euro bei Conrad erhätlich) ist nach einem kurzen, einfachen Installationsprozess, der auch von weniger technisch versierten Menschen zu bewältigen ist, gut geeignet, um sein eigenes Gewicht (und das aller Familienmitglieder) digital zu erfassen und zu speichern. Die Handhabung ist einfach und das Gerät macht sich auch optisch gut im Badezimmer. Für Diätwillige und Sportbegeisterte bietet die Waage über die Verbindung mit Zusatz-Apps großes Potential, seine Werte mit Freude in Detailtreue zu verfolgen.