Smarte Leuchte von Luke Roberts ist jetzt offiziell erhältlich

Auf Kickstarter hieß die Lampe ursprünglich noch „Fluxo“, doch der Name wurden aufgrund von Problemen mit Markenrechten aufgegeben. Jetzt heißt sie „Model F“. Nachdem die 1400 vorbestellten Lampen produziert und verschickt sind, startet das Unternehmen Luke Roberts mit dem Verkauf seiner smarten Leuchte auch via Online-Shop.



Dieses ist ab sofort für 699 Euro und ab September im Pop Up-Store in Berlin sowie ab Oktober in Wien erhältlich. Die dazugehörige App kann kostenlos im App-Store und bei Google Play heruntergeladen werden.