Smarte Leuchte aus Wien wird nach Kickstarter-Erfolg ausgeliefert

Luke Roberts heißt das Wiener Start-up, das den Lichtmarkt mit Technologie revolutionieren will. Auf den Crowdfunding-Plattformen Kickstarter und Indigogo feierte das Start-up Erfolge. Rund 1300 Stück der smarten Leuchte wurden vorbestellt. Die hießen damals noch „Fluxo“, doch aufgrund von Problemen mit Markenrechten wurde der Name aufgegeben. „Wir konzentrieren uns auf den Markennamen unseres Start-ups“, sagte Luke-Roberts-Gründer Robert Kopka im Gespräch mit der futurezone.

Made in Austria

Nach den erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen war es dann erst einmal ein Weilchen still rund um das Start-up. „Es kam zu Verzögerungen bei der Produktion“, so Kopka. „Jetzt sind gerade die ersten 100 Leuchten fertig produziert, in den nächsten Wochen werden alle smarten Leuchten verschickt.“ Die Fertigung der smarten Leuchten erfolgt in einem Werk in der Nähe von Graz, die Leuchten seien daher „made in Austria“, erzählt Kopka.



Während sich das Design der smarten Leuchte von der ersten Crowdfunding-Kampagne bis zum heutigen Zeitpunkt noch verändert hat, sind die smarten Funktionen im Wesentlichen gleichgeblieben. Bei der smarten Leuchte kann das Licht mit Malgesten auf einem Smartphone in jede beliebige Richtung gelenkt werden. Es wird dabei ein anderes Konzept verfolgt wie bei Philips hue, und die Lichtstimmungen können dann nicht nur per Smartphone-App, sondern auch per Lichtschalter gewechselt werden.