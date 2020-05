Smartphone Huawei Ascend Mate 2 lädt andere Handys auf

Besondere Aufmerksamkeit hat Huawei auch der Front-Kamera des Mate 2 gewidmet. Die Auflösung jener beträgt 5 Megapixel bei einer maximalen Blende von f2,4. Grund dafür ist laut dem Konzern, dass Menschen sehr gerne Selfies machen. Um die Selbstporträts besonders gut aussehen zu lassen gibt es eine Reihe von Software-Spielereien, wie Panorama-Selfie und eine Gesichtsverschönerung in zehn Stufen.

Die Panorama-Selfies funktionieren in der Praxis durchaus ordentlich, ist im Grunde aber nicht viel anders, als die Schwenkpanorama-Funktion der Hauptkamera. Die Foto-Qualität der Front-Kamera ist im Vergleich zu anderen Handys auch in der Praxis beeindruckend.

Damit man bei den Selfies in die richtige Richtung schaut, hat Huawei eine clevere Software-Funktion integriert. So öffnet sich beim Schießen eines Selfies ein "Magical Window" in der rechten oberen Seite des Displays, dort, wo die Kamera eingebaut ist. In dem Fenster sieht man den Bildausschnitt, den man fotografiert. Richtet man seine Augen auf dieses Fenster, richtet man es auch in Richtung Kamera, was dazu führt, dass man auf den Fotos einen natürlicheren Blick hat.