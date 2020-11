So aktiviert man den versteckten Button am iPhone

iPhones mit iOS 14 haben ein neues Feature, das als zusätzlicher Knopf dient. Dazu klopft man mit dem Finger auf die Rückseite des iPhones.

Im Deutschen heißt die Funktion „Auf die Rückseite Tippen“. Habt ihr euer iPhone auf Englisch eingestellt, heißt sie „Back Tap“. Um sie zu nutzen, müsst ihr sie erst aktivieren. Dazu wählt ihr in den Einstellungen „Bedienungshilfen“, „Tippen“ und „Auf Rückseite tippen“.

In diesem Menü könnt ihr jetzt auswählen, welche Funktionen durch das doppelte und dreifache Antippen ausgeführt werden sollen. Apple lässt euch hier sehr viele Freiheiten. So können etwa Kurzbefehle ausgeführt, Screenshots gemacht oder durch Websites gescrollt werden. Wer möchte kann so sein iPhone für die Verwendung mit einer Hand optimieren.

Die Funktion nutzt zum Erkennen der Tippgesten die Bewegungs- bzw. Beschleunigungssensoren. Je nachdem, welches iPhone genutzt wird, kann das Erkennen der Tippgesten unterschiedlich gut ausfallen. Um die Funktion zu nutzen, muss iOS 14 installiert sein.