So funktioniert der APA Austria Kiosk

Preise

Die Ausgaben werden einzeln - zum Straßenpreis - verkauft. In Kürze soll es auch möglich sein Kontingente (zB. zehn Ausgaben zum Preis von neun) zu bestellen. Ein Abo-System, bei dem die aktuelle Ausgabe automatisch heruntergeladen wird, gibt es nicht. Neben der aktuellen Ausgabe können auch die Zeitungen der letzten 30 Tage gekauft werden. Welche Ausgabe im Austria Kiosk angeboten wird (Abend- oder Morgenausgabe) ist von den Verlagen abhängig. Eine automatische Aktualisierung der Abend- zur Morgenausgabe gibt es nicht. Dafür können aber die verschiedenen Regionalausgaben erworben werden.

Bezahlt wird per Kreditkarte oder Gutscheincode, das Bezahl-System stammt von Wirecard. Ist die Ausgabe gekauft, findet man sie in der Bibliothek des Austria Kiosk. Dort werden die gekauften Ausgaben in PDF-Form heruntergeladen. Je nach Publikationen sind diese zwischen zehn und 60 MB groß. Jedes PDF kann bis zu fünf mal heruntergeladen werden, unabhängig vom Gerät. Die Lösung ist nicht unbedingt elegant und bietet weniger Features als andere E-Paper-Lösungen: Auf interaktive Elemente, Links oder ein Inhaltsverzeichnis wird verzichtet.

Die PDF-Dateien haben keinen DRM-Schutzmechanismus. Von der öffentlichen Verbreitung im Web sollte man jedoch absehen, da in jedem PDF eine Fußleiste ist, die die Datei als persönliches Exemplars des Nutzers ausweist. Der angegebene Nutzername ist die E-Mail-Adresse, mit der man sich beim Austria Kiosk registriert hat.

Begrenzte Datensammlung

Die APA nimmt kein Geld mit App-Verkäufen ein, da es sich bei dem Austria Kiosk eben um ein Web-Portal handelt. Auch die Einnahmen mit den PDF-Ausgaben der Zeitungen gehen zum Großteil an die Verlage. Warum die APA dennoch den Kiosk entwickelt hat: „Ökonomisch und strategisch ist diese gemeinsame Lösung sinnvoll. Außerdem ist das der Sinn von einer Genossenschaft, dass wir etwas für alle machen“, sagt Kropsch. Ein Vorteil für die Verlage: PDF-Ausgaben, die über den Austria Kiosk verkauft werden, fließen in die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) mit ein.

Positiv anzumerken ist der Umgang mit den Daten der Nutzer. Zur Nutzung des Kiosk ist nur die Angabe des Namens und der E-Mailadresse nötig. Wohnadresse und Präferenzen in zwölf Kategorien sind optional. Die Verlage erhalten nur Daten der Nutzer, die ihre Zeitung oder ihr Magazin gekauft haben. Die Kronen Zeitung wird also nicht erfahren, wie viel Prozent der Kiosk-Nutzer die E-Paper-Ausgabe des Kuriers kaufen. „Die APA wird die Daten nicht nützen und auch nicht an Dritte weitergeben“, so Kropsch: „Außerdem wird es auch einen OptOut geben, falls der Nutzer nicht will, dass seine Daten an die Verlage weitergegeben werden.“