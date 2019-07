So könnt ihr Siris Lauschangriff stoppen

In den Settings installieren

Um das Profil von Github runterzuladen, müsst ihr die Github von seinem iOS-Gerät ( iPhone, Apple Watch, Tablet) aus ansteuern. Als nächstes müsst ihr das Profil am Gerät herunterladen. Wichtig: Die Installation funktioniert nur in Safari, nicht aber in Chrome oder anderen Drittanbietern-Browsern.

In den Einstellungen müsst ihr dann auf „Installieren“ klicken und den Installationsprozess damit bestätigen.