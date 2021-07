So sieht das Luxus-Auto von Tesla-Konkurrent Fisker aus

Sportwagen mit Beinfreiheit

Die gezeigten Designfotos auf Twitter zeigen ein äußerst schnittiges Auto in dunkelgrau mit markanten, schlitzförmigen Vorderlichtern. "Technologie und Emotion kommen zusammen", postete Fisker unter einem der Bilder. Ungeachtet des markanten Sportwagen-Designs werde das Auto auch auf den hinteren Sitzen enorme Beinfreiheit bieten, so Fisker. Das Auto soll in Kalifornien gebaut und 2017 offiziell vorgestellt werden. Punkten will Fisker unter anderem mit neuen Graphen-basierten Akkus, die sich deutlich schneller laden lassen sollen als existierende Lösungen.