So viel kostet das iPhone 12 bei österreichischen Mobilfunkern

Ohne 5G bis zu 752 Euro sparen

Wer nicht unbedingt einen teuren 5G-Tarif nutzen möchte, kann laut tarife.at bis zu 752 Euro sparen. "5G-fähige Tarife sind derzeit ganz ausschließlich im Premium-Bereich angesiedelt. Wer das Maximum aus seinem neuen iPhone herausholen will, muss dieses Jahr besonders tief in die Tasche greifen. Wer aber auf die erhöhte 5G Surf-Geschwindigkeit und unlimitiertes Datenvolumen verzichten kann, ist mit einem der über 350 verschiedenen LTE-Tarife, die derzeit in Österreich angeboten werden, günstiger beraten", erklärt Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von tarife.at.

Zudem rechnet die Vergleichsplattform damit, dass das iPhone 12 in den kommenden Monaten deutlich im Preis sinken wird. So sei der Preis für das iPhone 11 nach Verkaufsstart im September bereits 2 Monate später bei Magenta von 360 auf 0 Euro und bei A1 auf 100 Euro gesunken.

iPhone Pro, Pro Max und Mini

Auch das iPhone 12 Mini, Pro und Pro Max werden zukünftig bei den Anbietern verfügbar sein. Die Pro-Variante kostet bei Apple 1.149 Euro und kann auch bei Drei, Magenta und A1 in Kombination mit Tarifen bestellt werden. Mit Dreis "Perfect Unlimited"-Tarif bezahlt man für das iPhone 12 Pro (128 GB) 540 Euro. Bei Magenta bezahlt man mit dem "Mobile Gold"-Tarif noch 528 Euro. A1 verlangt für das Gerät 369 Euro, wenn man den „5Giga Mobil S“-Tarif wählt. Die Preise für die anderen Varianten stehen noch nicht fest. Sie können ab 6. November vorbestellt werden.