So viel kostet der Elektro Porsche Tycan

Taycan, Taycan 4s und Taycan Turbo – so werden die drei Modelle des ersten komplett elektrischen Porsche Autos heißen, die voraussichtlich in einem Jahr auf den Markt kommen. Das lässt sich einer E-Mail entnehmen, die ein „The Drive“-Redakteur von einem offiziellen Porsche-Vertreter erhalten hat. Die Preise in den USA sollen sich zwischen 90.000 Dollar für die günstigste und über 130.000 Dollar für die Turbo-Version bewegen. Interessenten können sich aktuell über eine Website registrieren und für eine Anzahlung von 2.500 Dollar auf eine Warteliste setzen lassen.