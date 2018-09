Video zeigt elektrischen Prototyp von Porsche Taycan am Großglockner

Die Konzeptstudie "Mission E" hat Porsche Mitte des Jahres in Taycan umbenannt. Die maximale Reichweite soll über 500 Kilometer betragen. Der Allradler verfüge über eine 800-Volt-Architektur und sei für das Laden am Schnellladenetz vorbereitet, heißt es von Porsche: In rund vier Minuten soll der Taycan Energie für hundert Kilometer Reichweite nachladen können.

Mit einer Systemleistung von mehr als 600 PS (440 kW) könne der Elektro-Sportler in weniger als 3,5 Sekunden von Null auf hundert beschleunigen. Der erste rein elektrisch betriebene Porsche soll kommendes Jahr in Serie gehen.