Solarauto mit 1600 km Reichweite geht in Serie

Das 2019 angekündigte und 2020 als Prototyp vorgestellte Solarauto des Start-ups Aptera soll noch in diesem Jahr in Serienproduktion gehen. Nach diversen Fundingrunden, darunter ein Investment von 4 Millionen Dollar, aber auch Anzahlungen durch interessierte Käufer*innen, will Aptera nun noch einmal 50 Millionen Dollar aufstellen, um die Serienproduktion vorfinanzieren zu können.

180 Solarzellen auf dem Dach

Zum Durchbruch verhelfen könnte dem Start-up zudem ausgerechnet ein wiederbelebtes Kreditprogramm der US-Regierung, das indirekt zum erstmaligen Scheitern des Start-ups im Jahr 2010 geführt hatte, wie The Verge aufzeigt. Zusätzliche 100 bis 150 Millionen Dollar will Aptera über das Programm des Energieministeriums ausleihen, das von US-Präsident Biden wiederbelebt wurde. Vor 10 Jahren hatte Tesla kurz vor dem Bankrott auf die Finanzhilfe zurückgegriffen, Aptera blieb diese Möglichkeit damals verwehrt.