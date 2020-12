Dreirädriges Solarfahrzeug kann vorbestellt werden

Das US-amerikanische Start-up Aptera hat unlängst sein neues dreirädiges Solarauto vorgestellt, das mit der „Never-Charge“-Technologie des Unternehmens ausgerüstet ist. Wie der Name vermuten lässt, soll der manuelle Ladeprozess entfallen. Zumindest für einige Nutzer: An sonnenreichen Tagen sorgt das 3 Quadratmeter große Solardach laut The Verge für eine Reichweite von 72 Kilometer.

Das Dach sei so konzipiert, dass es genug Sonnenlicht „ernten“ kann, um in den meisten Regionen etwa 18.000 Kilometer jährlich zurückzulegen.