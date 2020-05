Sonos stellt neue Soundbar mit Dolby Atmos vor

Sonos Five und Sub

Ebenfalls neu aufgelegt wurde auch der Sonos Five Speaker. Er kommt mit drei Hoch- und drei Mitteltöner sowie sechs digitalen Verstärkern. Aktualisiert wurde das komplette Innenleben, also Prozessor und drahtlose Verbindungsmöglichkeiten. Der Sonos Five ist ab sofort für einen UVP von 579 Euro vorbestellbar und ab dem 10. Juni weltweit verfügbar.

In der dritten Generation neu aufgelegt wurde auch der Subwoofer Sonos Sub. Dabei hat sich aber wenig verändert, abgesehen vom aktualisierten Innenleben. Der Sonos Sub ist ab dem 10. Juni weltweit verfügbar und kostet 799 Euro.