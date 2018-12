Sony patentiert Technik für transparente Smartphones

Während Samsung und Huawei aktuell mit Hochdruck an den ersten Smartphones mit faltbarem Display arbeiten, geht Sony noch einen Schritt weiter. Der Smartphone-Hersteller hat ein Patent angemeldet, das transparente Handys ermöglichen könnte, wie LetsGoDigital entdeckt hat. Angemeldet wurde das Patent bereits im Mai, veröffentlicht wurde es aber erst Ende November.

Das Patent beschreibt ein Smartphone mit zwei Displays, eines auf der Vorderseite und eines auf der Rückseite. Die Anzeige verfügt dabei über selbstleuchtende Pixel in einer Matrixanordnung. Jeder Pixel kann die Übertragung oder Reflexion von einfallendem Licht steuern. Das lichtabgebende Element strahlt dabei sowohl in Richtung der Vorder- als auch in Richtung der Rückseite.

Mehrere Modi

In dem Patent ist von sechs verschiedenen Anzeigemodi die Rede, drei für die Vorder-und drei für die Rückseite. Möglich ist entweder volltransparent, semi-transparent und nicht transparent. Der Nutzer kann den gewünschten Modus je nach Situation wählen. Dabei könnten Dinge wie Umgebungslicht und Energieeinsparung eine Rolle spielen.